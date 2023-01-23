『エリック・クラプトン/スタンディング・アット・ザ・クロスロード【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 17時 09分に出品され04月21日 17時 09分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『孤高のギタリスト、

エリック・クラプトンの栄光と苦悩のヒストリー。』



クラプトンの他に、キース・リチャーズ、ジャック・ブルース、スティング、ジョン・リー・フッカー、バディ・ガイ、ロバート・クレイ等々の

ビッグネームが登場しています。



タイトル;スタンディング・

アット・クロスロード

型番;COBY-91186

レーベル;COLUMBIA MUSIC

ENTERTAINMENT

タイプ;片面・一層DVD

画面サイズ; 16 : 9

収録時間;約52分

定価: ￥ 3990(税込)

ライナーノーツ付属

【内容】

プロローグ

少年期〜ブルースへの憧れ

青年期〜エレキ・ギターとの出会い

ヤードバーズ

ブルース・ブレイカーズ

クリーム

ブラインド・フェイス

〜デレク・アンド・ドミノス

苦難を超えて

461オーシャン・ブール・ヴァード

ティアーズ・イン・ヘヴン

クロスロード

エピローグ

[解説:大友 博]



※インタビューやライヴ映像を編集したもので、コンサート内容ではありません。



クラプトンが、過去・現在・未来に

ついて赤裸々に、また熱く語っています。ヤードバーズに加入、ブルースブレイカーズ、クリーム結成。ブラインド・フェイスに一時在籍→デレク・アンド・ザ・ドミノス。薬物中毒で廃人同様の生活から友人が救いの手を差し伸べてくれ、ソロ活動になったことなど。この映像は、2001〜2002年に掛けて発売される予定で製作されたとのことです。彼は再三引退すると噂されてきました。しかし、それ以降も精力的に創作活動を続けて優れた作品を残し、ライヴステージにも立っています。そんな勇姿を見られている私達は、幸せものだと思います。



ケースやディスクに擦れやキズはありますが、再生は確認済みです。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>DVD>>>ミュージック 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

DVD

ミュージック タグ エリック・クラプトン/スタンディング・アット・ザ・クロスロード