『【美品・レア】ロジェヴィヴィエ ラフィア素材 クラッチバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 07時 25分に出品され03月16日 07時 25分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ロジェヴィヴィエ

ラフィア素材

クラッチバッグ



1回だけ結婚式で使用しました。

当時レアで19万くらいで買いました。

レアです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロジェヴィヴィエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品・レア】ロジェヴィヴィエ ラフィア素材 クラッチバッグ