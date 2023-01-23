<H> COTTON NYLON BALLOON DOWN JACKET【2025年度カレンダ】

『 COTTON NYLON BALLOON DOWN JACKET【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 14時 33分に出品され04月08日 14時 33分に終了予定です。即決価格は26,000円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 H BEAUTY & YOUTH の ダウンジャケットです。



2023年12月に購入致しました。

着用回数は5回ほどで、まだまだ美品の部類かと思います。



サイズ：S

定価：¥99,000



質問や値下げ依頼等ありましたら、

ご遠慮なくお願いします。



ご検討お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ

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