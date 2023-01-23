『herill ゴールデンキャッシュ カシミヤニット【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 15時 18分に出品され03月27日 15時 18分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 herill ゴールデンキャッシュのカシミヤニットです。

ホールガーメントではなく、定価の高いほうです。

状態特に問題なく綺麗ですが、あくまで古着ですので神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ herill

ゴールデンキャッシュ カシミヤニット