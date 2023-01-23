『ノースフェイス コンパクト ジャケット カーキ NT ニュートーブ M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 14時 39分に出品され03月30日 14時 39分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用

発送は簡易包装してポストに投函予定です。



ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）（メンズ）ジャケット アウター コンパクトジャケット NP72230 収納袋付 はっ水 軽量 カーキ



【セット内容】

収納袋付き

●素材:ナイロン100%

【ノースフェイスメーカーサイズチャート】※商品によってサイズが異なる場合が御座います。

●サイズ:【Sサイズ】胸囲84〜92cm 身長160〜170cm 【Mサイズ】胸囲88〜96cm 身長165〜175cm 【Lサイズ】胸囲92〜100cm 身長170〜180cm 【LL(XL)サイズ】胸囲96〜104cm 身長175〜185cm 【3L(XXL)サイズ】胸囲100〜108cm 身長180〜190cm

【実寸サイズ】

●Sサイズ詳細:【着丈】65.5cm 【肩幅】48cm 【身幅】57cm 【袖丈】60cm

●Mサイズ詳細:【着丈】67cm 【肩幅】50cm 【身幅】58cm 【袖丈】62cm

●Lサイズ詳細:【着丈】70cm 【肩幅】52cm 【身幅】60cm 【袖丈】64cm

●LL(XL)サイズ詳細:【着丈】73cm 【肩幅】54cm 【身幅】62cm 【袖丈】67cm

●ベトナム製 中国製

●重量:約330g(Lサイズ)

●20洗3級はっ水加工

●ワンハンドアジャスター対応フーデッド

●外出先や旅先での悪天候に対応できるはっ水加工を施した軽量シェルジャケット。

●生地はコットンライクでナチュラルな風合いながら防風性も併せ持つため、急な冷え込みが予想される旅先でも活躍。軽量かつコンパクトに収納して携行でき、アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用可能です。

●シルエットも中間着と合わせやすい、ややゆとりを持った仕上がりです。

●スタッフサック付き。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

コンパクト

ジャケット

カーキ

NT

ニュートーブ

M