『コロナ 窓用ルームエアコンCW-1622R高年式 2022年製 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 18分に出品され03月27日 15時 18分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>エアコン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|コロナ
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落札価格20000円
125 入札履歴
終了
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