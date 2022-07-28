『コロナ 窓用ルームエアコンCW-1622R高年式 2022年製 美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 18分に出品され03月27日 15時 18分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※2023年のみ使用 美品



コロナ ウインドエアコン

CW-1622R高年式

2022年製の物になります



使用期間短く超美品です！！

パッと見『真新しい』です

日焼け等一切無し



当方北海道なので2022年

届いて設置した頃寒くなり動作確認試運転のみで未使用（注文日2022.7.28）届いたのは８月



2023年

1ヶ月未満７月末〜８月半ば使用



2024年（今年）

引越でエアコン物件に入居した為未使用



本州で残暑対策に必要な方

エアコンのないお部屋に取り付けたい方

オススメです

女性1人で取り付け取り外しできました

（YouTube見れば簡単）



動作確認済みです

狭い部屋だとガンガン冷えます

リモコン正常

部品全て揃ってます

2022年式で高年式！！

フィルター清掃済み



画像参照



本体

リモコン (すぐ使えるよう電池入れてます！※スイッチONにならないよう一本は外してお付けします）

取り扱い説明書

窓枠 ネジ類

ストッパー メタルバー等

パッキン

全て購入時のままあります

※使用しなかった未開封のネジや部品も有

窓枠から取り外した状態のままお渡しになります

※清掃済み

※水抜き済み



ノークレーム、ノーリターンでお願い致します



#コロナルームエアコン #窓用エアコン

#ウインドエアコン #ウインドウエアコン 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>エアコン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コロナ