『カルディ もへじ エコバッグ 寅・卯セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 14時 49分に出品され04月15日 14時 49分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カルディの福袋に入っていたエコバッグのセットです。2022年と2023年のものです。和風の柄がかわいいです。未使用ですが保管時のシワが少々あります。



手ぬぐいエコバッグ(寅)

干支トートバッグ(卯)

綿100%

もへじ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カルディコーヒーファーム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ カルディ もへじ エコバッグ 寅・卯セット