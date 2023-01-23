『MICHAELKORS フォーンポシェットショルダーウォレット エアーポッズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 31分に出品され03月30日 08時 31分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

MICHAEL KORSのショルダーバッグは、洗練されたモノグラムデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【高品質な素材】

キャンバスとレザーを使用しており、耐久性がありながらも軽量です。長時間の使用でも快適に持ち運べます。



【便利な収納】

スマホや小物を収納できるスペースがあり、外出時の必需 品をしっかりと持ち運べます。カード収納もあり

お財布としてもお使い頂けます。

エアーポッズケースもついています、取り外し可能。



- ブランド: MICHAEL KORS マイケルコース

- 色: バニラ

- 素材: レザー

- 付属品: 保存袋(汚れあり)

- デザイン: ロゴ入り/モノグラム



-サイズ:

<バッグ本体>高さ:18.5cm 幅:11cm マチ:2.5cm ショルダー:109cm 〜 127cm ショルダードロップ:52cm 〜 61cm

<エアポッズケース>高さ:6.5cm 幅:7cm マチ:2.7cm



-状態

⭐️未使用品⭐️開封していますが外では使用していません。







⭐️お値下げ交渉は価格をご提示ください。



⭐️フォロー割復活致しました！

⭐️フォロー頂けると5%割引き！

⭐️即決頂ける値段ご提示頂くと可能なら対応致します！

⭐️フォロー割希望の場合ご購入前にご連絡を、

詳しくはプロフィールをご覧ください！





★ご購入前にプロフィールをご覧下さい



★商品購入先

大阪府公安認可の正規ブランド品

買取販売店を営む社長さんから購入しています！

鑑定済みの確実な正規品(本物)です！





★ 送料無料！

お値段は送料込みでご提供させていただきます。



★ 配送日について

基本的に購入頂いてから1〜2日以内に配送させていただいております。

（出品者の都合により配送が遅れる場合がございます。プロフィール欄で事前にお知らせしておりますので、ご了承の上お買い上げください。配送が1〜2日以内にできない場合、取引メッセージにて確認のご連絡を差し上げる場合があります。）



☆最後までご覧頂きありがとうございます。

ご不明点等ございましたら、コメントお願い致します！

108409 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MICHAELKORS



フォーンポシェットショルダーウォレット エアーポッズ