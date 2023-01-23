『Nike Dunk Low Pro sb9.5 power puff girls【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 15時 36分に出品され03月12日 15時 36分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このNike Dunk Low Proは、鮮やかな青と黄色の配色が特徴で、ストリートスタイルにぴったりのアイテムです。



【付属品】

バンダナが付属しており、コーディネートの幅が広がります。



【サイズ】

サイズは9.5 (US) / 11 (JP)で、快適なフィット感を提供します。



- ブランド: Nike

- モデル: Dunk Low Pro SB

- 型番: FZ8320-400

- サイズ: 9.5 (US) / 11 (JP)

- 色: 青 / 黄



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし