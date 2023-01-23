『週末限定特価！ カブト カムイ2 スナップオン 限定コラボ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 31分に出品され03月09日 01時 31分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 週末限定特価！



ご覧いただきありがとうございます。

即購入歓迎です。



オージーケーカブトとスナップオンのコラボ限定モデルです。



OGK kabuto KAMUI-Ⅱ Snap-on 【中古品】

カムイ2 スナップオン

CF-1Wクリアシールド

ブルースモークインナーバイザー付き

Mサイズ

XSを中古で購入して中身を新品のMに変更しました！

新品に変更後の使用は１時間程度です。



大きな落下傷や転倒傷等はありません。

使用に伴う小傷や汚れはあります。



中古品です。

画像をよく見て納得してから購入してください。



モデル...kabuto 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>セキュリティ・セーフティ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: Mサイズ ブランド: オージーケーカブト

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

セキュリティ・セーフティ タグ 週末限定特価！ カブト カムイ2 スナップオン 限定コラボ