『エフシーイー F/CE ユーティリティーベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 48分に出品され03月29日 04時 48分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 F/CE.® (エフシーイー)

-Functionality. Culture. Exploration -

F/CE.はコンテンポラリーファッションをベースに、機能的かつ高品質なウェアとバッグを製作。プロダクトとは、ただ使う人の生活を便利にするのではなく、人生そのものを豊かにしてゆくもの。世界各国のカルチャーをデザインのインスピレーションとして、新たな気づきや発見をもたらすクリエーションを追求しています。



F/CE.® WATERPROOF UTILITY VEST

ソフトで高耐水圧の透湿素材を使用したユーティリティベスト。ストレッチ性がありながらもドレープ感もあるハイブリッド素材を採用。ショルダーストラップをアジャストすることによりユニセックス使いやアウターやコートなどの上に羽織れるなど、多用途でのスタイリングを可能にしたサイズ感です。また、ショルダーストラップ裏には、ずり落ちを防止のアンチスリップシステムを施しています。多彩なポケットを備えた鞄に近い構造のベストです。





品番: FPA10221U0002

素材: 表地 ナイロン100%・裏地 ポリエステル100%・メッシュ ポリエステル100%

カラー: Black

Made in Vietnam



今年の6月に購入し、2回ほど使用した未使用品に近いものになります。



定価33,000円



状態は良い方となります。



エフシーイー

ユーティリティーベスト

F/CE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エフシーイー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ エフシーイー F/CE

ユーティリティーベスト