『burning sho punk hoodie Y2K お兄系 archive【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 52分に出品され03月24日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トップス

●商品説明



●サイズ



肩幅47cm

身幅49cm

袖丈60cm

着丈67cm



※素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。



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マクブリング グランジ パンク ギミック ヒッピー ストリート テック サイバー ヴィンテージ 90s 00s 等お好きな方如何でしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

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