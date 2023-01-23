『Apple Magic Trackpad【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 17時 16分に出品され03月27日 17時 16分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple Magic Trackpad



MK2D3ZA/A



Lightning接続のMagic Trackpadです。新しく別のトラックパッドを購入したのでこちらは出品させていただきます。



1年前のクリスマスに購入し、11ヶ月使用しました。特に黒ずみやシミもありません。光に照らしても傷など発見できませんでした。



ケーブルは未使用、書類や化粧箱も揃っています。



★こちらの商品はLightning接続タイプです★



送料は当方持ち、週末に購入頂ければ即日発送させて頂きます。



お値下げ交渉はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル