『未使用 MS GRACY カタログ掲載 ノーカラー 音符カーディガン 黒 38【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 22分に出品され03月16日 11時 22分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

【エムズグレイシー MS GRACY】

定価27500円 未使用タグ付き

ノーカラー カーディガン

トップス ビジュー キラキラ

スナップボタン ブローチ着脱可能

バイカラー ライン



○サイズ 38 Mサイズ（相当）

（㎝）

▲肩幅 35

▲身幅 46

▲袖丈 54

▲着丈 49

平置き実寸。

※素人採寸ですのであくまで目安とお考えください。

着画はお断りいたします。



○状態

極美品

未使用タグ付き



○カラー

ブラック×ライトベージュ

・色味、質感は屋内での撮影のため実物と多少

の誤差が生じる場合がございます。



○素材

ポリエステル100％ グログランテープ



○真贋鑑定済の大手某リユースショップにて購入しました。

真贋に問題はないですが、万が一偽物であった場合は100%返金対応させて頂きますのでご安心下さいませ。



○ 発送

コンパクトに折畳んで最安値の方法で送らせて頂く予定です。畳みジワ等はご容赦頂けますと幸いです。

＊発送のタイミングによりヤマト便ゆうゆう（郵便局）便、どちらかで、発送致します(^^*)



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



コメント対応中であっても、即購入して下さる方を優先いたします。



宜しくお願い致します。



カラー···ブラック



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未使用 MS

GRACY

カタログ掲載 ノーカラー 音符カーディガン 黒 38