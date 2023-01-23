『Lamzu Maya Doodle 8kドングル付属【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 22時 15分に出品され04月23日 22時 15分に終了予定です。即決価格は12,349円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Lamzu公式サイトで購入後、数回使用のみ。

国内未発売の8kドングル付属します。

自分の手に合わず、元々使っていたマウスにすぐ戻したためほとんど使っておりません。

あくまでも中古品なので神経質な方はお控えください。

ソールは全て剥がしてあります。

一応、付属品の予備ソールがあります。

ダストカバーシールがありません。

それ以外の付属品は全てあります。



電源···充電式



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)



その他···ゲーミングマウス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い