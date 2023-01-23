『Luis ルイス スタンドカラーロングシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 05時 45分に出品され05月07日 05時 45分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入したのですが

あまり着る機会がなかったので出品いたします。

サイドスリットが入ったデザインとなっております。



カラー···ブラック



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ルイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Luis

ルイス

スタンドカラーロングシャツ