『GALAXY Buds3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 08時 23分に出品され04月01日 08時 23分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スマートフォンを購入した際についてきたイヤホンです。新品未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用