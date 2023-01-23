『【美品】セイコー シャリオ 自動巻き【2418-0030】デイト【稼働品】メンズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 14分に出品され03月27日 23時 14分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 :【美品】SEIKO セイコー シャリオ 自動巻き【2418-0030】デイト 純正尾錠 文字盤:ブルー系【動作状況:良好】メンズモデル



ケース幅:32mm

ラグ幅:14mm

腕回り:14.0cm〜18.0cm

ムーブメント:自動巻き(オートマチック)



【商品の状態】

尾錠は純正品、ベルトは社外品になります。ケース面にスレなどございますが、概ね綺麗な状態となります。その他状態については写真をご確認の上、ご検討宜しくお願いします。2針共に動作自体は問題御座いません。時間のズレなどもなく順調ですので、当方ではOHは実施しておりません。あらかじめご了承下さい。こちらの時計は古物市場にて購入しております。今までに一度もありませんが、もし偽物だった場合は全額返金対応をさせて頂きます。 【B113-106】



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#アンティーク #ヴィンテージ



文字盤カラー···ブルー



ベルトカラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【美品】セイコー

シャリオ

自動巻き【2418-0030】デイト【稼働品】メンズ