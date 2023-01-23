『SOUL USA ソウル ナイロンジャケット セットアップ ヒップホップ 3L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 13時 54分に出品され03月27日 13時 54分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SOULのセットアップでございます。

とにかくめちゃくちゃカッコイイです！サイズがめちゃくちゃデカいのでヒップホップファッションやb-boyB系にどハマりします。

半袖にもなりますし、ハーフパンツにもなりますのでその日の気分や天候で色々なスタイルが楽しめてとても使い勝手がいいです。

状態は傷や汚れも無くとても良好です！超オススメですので是非！！



カラー···グレー



サイズ…3L

上

身幅…70cm

肩幅…64cm

着丈…81cm

袖丈…62cm

下

ウエスト…平置き40〜50cm

ワタリ…平置き40cm

股上…45cm

股下…81cm

総丈…116cm



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ソウル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SOUL

USA

ソウル ナイロンジャケット セットアップ ヒップホップ 3L