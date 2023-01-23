『70s80soldgap古着ヴィンテージウエスタンチェックシャツ 小文字gap【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 35分に出品され05月05日 13時 35分に終了予定です。即決価格は21,990円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 gap最初期タグのウエスタンシャツです。



ウチで1番珍しいヴィンテージアイテムです。



この当時のワーカーのチェック柄は現在も、頻繁にブランドさんから発売されています。



当時の物でここまでキレイな状態は?というのも良いですし、ポケットに小文字ギャップがあるのも、ポイントで人からも気づいてもらいやすいです。



薄手でサラッとした生地感ですので今からだとジャケットの下にご活用できます。

春夏も使えて、使用期間が長いのもオススメです！



ディテールはウエスタンシャツですが、身幅と着丈のバランスはいたってスタンダードのシャツなので、タックインでもアウトでも羽織りでも、幅広い着こなしができるところもオススメ！



■サイズ

肩幅 約46cm

袖丈 約58cm

着丈 約77cm（バックネックポイントから裾）

身幅 約46cm



■素材

綿35%

ポリエステル65%



他とまとめ買い頂ければお値下げ頑張ります

#DDI 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 70s80soldgap古着ヴィンテージウエスタンチェックシャツ

小文字gap