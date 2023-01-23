『【新品・未使用】 キングジム デジタルメモ ポメラ DM100【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 43分に出品され03月12日 21時 43分に終了予定です。即決価格は16,065円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真撮影のために開封しましたが、完全未使用の新品です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キングジム