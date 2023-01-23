『NIKE 銀タグ 90s スウェットパーカー 日本製 希少レアカラー 紫 刺繍【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 15時 40分に出品され04月15日 15時 40分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ------------------------------------------





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ブランド ナイキ







サイズ

表記サイズ L

着用感 相当

着丈 73

肩幅 50

身幅 51

袖丈 60

※平置き測定。

ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。





カラー 赤紫色 パープル 紫色系







生産国 日本製





柄 無地





素材 綿100







カテゴリ メンズ トップス 長袖





コンディション

古着なので色褪せ等の使用感はありますが、大きな傷や汚れはありません。





memo

1990年代銀タグの希少なパーカーです。



正面にはビッグスウッシュ 、袖に刺繍ワンポイント ロゴ入り。



ビッグサイズ 、 ビッグシルエット がトレンドの今メンズ レディース問わずユニセックスで着用頂けます。





古着（ビンテージ ）は加工では出せない、

やつれ・色落ち・雰囲気など個性が魅力の一点ものなので、

人とは被らないオリジナルコーデを楽しめます。



気持ちの良いお取り引きを心掛けております。

自己紹介に【 注 意 事 項 】を記載しておりますので

必ずお読みになってからご購入をお願いします。

気になることがありましたらお気軽にご質問下さい。

24時間 即購入・コメントOKです！



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#ぼたんNIKEスウェット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NIKE

銀タグ

90s

スウェットパーカー

日本製

希少レアカラー

紫

刺繍