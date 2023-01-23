『Lサイズ KANENASA PHIL 46G Artisan Shirt【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 48分に出品され03月22日 15時 48分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カネマサのアルチザンシャツです。

薄手のシャツになります。

24SS時に購入、着用５回程度でその度にに洗濯しておりました。

目立つ傷や汚れはございませんが、素人目での判断ですので、ご理解ください。





今シーズンから定番となる“artisan” という名前を付けました。

素材から縫製、そして染め工程まで名前の通り全てに拘り尽くした、新定番のアイテムです。

KANEMASA PHIL.独自の 46Gという、スーパーハイゲージで天竺を作成。

80/1リサイクルスビンコットンを100%使用しております。

その後、塩縮加工を施しました。

独特なシボ感があるこの素材は、他にはない唯一無二な素材です。

その後、ガーメントダイを施しております。

特殊柔軟染め加工を施し、素材の落ち感とシアー感をよりわかるように染め上げております。

、作成しております。

乾燥時も1点1点自然乾燥で、素材の風合いを保ちながら上げております。

ストレッチ性が高く一度着ると止められない着心地、サラッと羽織れる新しい定番素材。

薄手で難しいといわれるハイゲージ素材を拘りつくしたディティールで仕上げております。

裾、袖、ポケットの切りっぱなし、ヨーク、カフスのギャザーなど日本国内の縫製工場で ディティールは、ドレスシャツから採用。

貝蝶釦で仕上げております。

身幅をしっかりとったボックスシルエットが特徴。

着用時のドレープなどは他にない雰囲気のシャツとなります。

またサイズの切りっぱなし、芯地を極力仕様しないことで、生地の風合いのみでシルエットを構築しております。



- ブランド: KANENASA PHIL

- 色: ホワイト

- 袖の長さ: 長袖

- デザイン: ポケット付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト



柄···無地



カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Lサイズ

KANENASA

PHIL

46G

Artisan

Shirt