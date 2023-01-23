『【未使用】ロジクール ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd 赤軸【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 39分に出品され04月04日 10時 39分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格10062円
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終了
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