『【未使用】ロジクール ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd 赤軸【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 10時 39分に出品され04月04日 10時 39分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

Logicool ロジクール

ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd 赤軸

テンキーレス リニア メカニカルキーボード G PRO

日本語配列 LIGHTSYNC RGB 新品 未使用 未開封



○状態

未開封の保管品です。

外箱など少し汚れや傷などあるかもしれませんのでご理解いただいた上でのご購入よろしくお願い致します。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

家庭、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。





※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用