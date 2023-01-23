『30〜40s ブラックモールスキン ジャケット カバーオール 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 18時 25分に出品され03月14日 18時 25分に終了予定です。即決価格は61,854円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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この商品はこちらで購入したものです

購入後、家で一回だけ試着しました



以下は前持ち主のコメントです

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ご覧頂き、ありがとうございます。



刺繍タグのモンサンミッシェル製のブラックモールスキンジャケットです。



やはり古い年代のモールスキンは生地の雰囲気がとても良いと感じます。そしてこちらの個体はシルエットが抜群で羽織ると自然に広がりを見せ、着丈感もちょうど良いので、どんなタイプのパンツにも合わせやすいです。



状態もとても良く破れはありませんし、色落ちもほとんどありません。



希少性も高くなってきているサイズ感、状態の良いモンサンミッシェル製のブラックモールスキン。

お探しの方は是非。



肩幅···45cm

身幅···51cm

袖丈···61cm

着丈···71cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルモンサンミッシェル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 30〜40s



ブラックモールスキン ジャケット カバーオール 美品