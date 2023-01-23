『PORTER EVO ブラック ナイロン バッグ 3way【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 19分に出品され03月03日 17時 19分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーター エヴォ 3WAYブリーフケース 534-05267 PORTER 吉田カバン EVO ビジネスバッグ ショルダーバッグ リュックサック ビジネスリュック



前ポケットはシンプルなデザインながらも内装に収納力のある空間をつくり小分け収納がしやすいようにポケットを細かく配置しました。メイン収納部の内装のササマチ部分にはペットボトルや折りたたみ傘がすっきりと収まるように配しています。また全型共通でPCやタブレット端末を収納できるポケットを設けています。背面にはトロリーバー通しを設けているのでトロリーバッグとのセットアップも可能です。



ブランドポーター

商品EVO(エヴォ)/3wayブリーフケース 534-05267



※写真1-10 サンプル

※写真11 現物



サイズ(約)

※実寸値横41×縦30×マチ11cm



【持ち手】33cm

【リュックベルト】〜96cm

【ショルダーストラップ】※欠品してます

対応サイズ： B4 A4



定価46,200円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

EVO

ブラック

ナイロン

バッグ 3way