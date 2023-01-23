『ニットラインベロアHARE ハレ ジャケット・アウター【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 12時 24分に出品され04月30日 12時 24分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハレのジャケットです。

2年前ほどに店舗で購入しましたが着る機会がなくなりましたのでお譲りいたします。

2回ほど着用しました。

これからの季節にぴったりの商品となっています。



即購入オッケーです！

値下げ交渉も承ります。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ニットラインベロアHARE

ハレ

ジャケット・アウター