『専用です。【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 07分に出品され03月17日 19時 07分に終了予定です。即決価格は95,088円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



Louis Vuitton ルイヴィトン デニムジャケット ファー です。



正規品です。とてもレアなものになります^_^



◇表記サイズ（38）

肩幅：39cm

着丈：54cm

身幅：47cm

袖丈：57

(若干の誤差はご了承下さい。)



◇素材

デニム、ミンク(リアルファー)



◇状態

美品です^_^目立つ汚れやほつれもなくまだまだ使って頂けるお品物です。

神経質な方はトラブル防止の為ご遠慮下さいませ



【ブランドの魅力】

このジャケットは、Louis Vuittonのアイコニックなデザインが施されたデニムジャケットです。最高級のミンクを使っており、高級感とファッション性を兼ね備えています。



【デザインと機能性】

青いデニム素材に、4つのポケットがあり、実用性も考慮されています。前面にはファスナーも付いており、スタイルと機能を両立しています。



◾️状態は、あくまでも素人検品になりますので、細かな汚れなど見落としがあるかもなので、完璧なお品をお探しの方や神経質な方や状態確認無しで評価を下げるような方は購入を控えて頂くようお願い致します。



■発送については、基本一番安い方法で発送します。⚠︎圧縮して発送する場合もあるので、畳じわができてしまいます、ご理解くださいませ。

また、商品によってらくらくメルカリ便から

ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 専用です。