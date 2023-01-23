『AFTRDRK エヴァンゲリオン アンダーカバー セントマイケル ギークスルール【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 05時 28分に出品され03月30日 05時 28分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AFTRDRKのエヴァンゲリオン ロンTです。 サイズはLになります。



カラーはvintage fade ビンテージフェイド（褪せたブラック）になります。



実寸は肩幅約59cm、身幅約56cm、袖丈約56cm、着丈約68cmとなります。

※素人採寸につき、多少の誤差はお許しください。



室内試着のみですが個人保管のため、状態は「未使用に近い」としています。



もともと使い古したような風合いを出す加工をしております。



よろしくお願いいたします。



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geeks rule 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ AFTRDRK

エヴァンゲリオン

アンダーカバー

セントマイケル

ギークスルール