『FCS2 FCS FCSII ミックファニング twin+1 黒 fin mf【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 05時 45分に出品され04月25日 05時 45分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FCS2 Mick Fanning Twin+1

ミックファニング スペシャリティーツイン＋1 フィン

サイド2本、センタースタビライザー1本の3本で1セット



Mick Fanningとコラボしたこのツインフィンは、スピード、パワーそしてコントロールにフィーカスしH4フィンからインスパイアされたテンプレートとフォイル、軽量なAir Core素材を組み合わせMickが何度もテストし開発されました

Surf fast、Push hard、Go wildを実現するセットアップのフィンです



仕様 パフォーマンスコア＋Air Core

Speciality Twin Fin+1

カラー black 黒



※フィンは新品、未使用ですが製造工程上で多少の擦り傷などがある場合もありますので神経質な方のご購入はおやめください

※ご購入者様の発送先QRコードが生成できない場合はお取引の中止またはキャンセルとさせていただきます

※写真と実物の色の誤差がある事をご理解の程お願いします

※そのまま購入して頂いても大丈夫です

※値引き交渉はいたしません



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良い出会いがありますように 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エフシーエス