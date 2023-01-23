『CW620 新品 Coachチェーン クロスボディバッグ 26【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 11分に出品され03月03日 15時 11分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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♡新品未使用です。

新品 コーチ タビー 26 チェーン クロスボディ バッグ



サイズ

26*14*8



【付属品】紙袋、

タグ、 保存袋



こちらの商品は海外のコーチ正規店より買い付けた商品でございます。



【アウトレット商品について】

アウトレット品とは、過剰生産されたものの大きな傷のない商品、傷はあるがまだまだ使える商品、レザーブランドのポイントが無い商品など、様々な理由でコーチのアウトレット店で販売されている商品のことを指します。

海外直営店で購入した商品です。

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どうもありがとう 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CW620

新品

Coachチェーン

クロスボディバッグ

26