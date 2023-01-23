『sector9 サイドワインダー ロングスケートボード バンブー セクター9【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 45分に出品され03月10日 12時 45分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sector9のロングスケートボードです。

サイドワインダー仕様でカービングに非常に適したモデルです。サーフィンの練習にも適しています。



●デッキサイズ：

縦 約82cm

横 約21cm



●デッキ素材：

バンブー(竹)



●ウィールサイズ：

約6.9cm



●トラック仕様：

サイドワインダー



●状態：

添付の写真をご参照下さい。

気になる所がありましたら メッセージをお願いします。



●梱包

プチプチなど緩衝材での

簡易梱包での発送となります。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし