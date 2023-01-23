『美品 ルイヴィトン ハンドバッグ エピ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 22時 26分に出品され04月13日 22時 26分に終了予定です。即決価格は19,266円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ！使用期間短め！美品、一点物！！

・パッシィPM

・目立ったダメージ、使用感ないです。

・ファスナーもスムーズです。

・ベタ付きなどもないです。

・画像の通り綺麗な状態です☺︎



ブランド

ルイヴィトン



商品

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

ポシェット

メンズバッグ

レディースバッグ



購入場所

正規店 福岡



素材

エピ



付属品

なし



サイズ・仕様



W31.5cm×H26cm×D13cm



発送

・なるべく早めの対応をここがけております。

・お急ぎの方は申し付け下さい。即日・1日で対応行います。



備考

・不足な画像などありましたら追加します。遠慮なくコメント下さい

・お値引きをした値段に設定しているので、大幅なお値引きは対応が難しいです



最後まで見て頂きありがとうございました



290aa



カラーブラック



素材本革



ルイヴィトン/型名リポーター



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 ルイヴィトン ハンドバッグ エピ ブラック