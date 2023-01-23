『【美品】el conductorHコンダクター TIE-DYE HOODED【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 10時 44分に出品され04月28日 10時 44分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前にRoyalFlash 神宮前店で購入しました。



¥35,200 税込



サイズはXL相当(サイズ4)で少しオーバーサイズで着る感じになります。

3回程度しか着用しておらずとても綺麗な状態です。



サイズ4 : 着丈72cm、身幅68cm、肩幅68cm、袖丈68cm



値下げ可能です！





後染めによれタイダイを施したスウェットパーカ。背中にはブランドのスローガンであるPASSION DESIREの文字が刺繍で入ります。

※後染めのタイダイを施している為、1点1点表情が異なります。

コットン素材は洗濯により多少の縮みが出ることが想定されます。





el conductorH コンダクター TIE-DYE HOODED SWEATER passion desire 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コンダクター

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】el

conductorHコンダクター

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