『HOUSTONヒューストン51350VIETNAM JACKET (TIGER)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 21分に出品され03月15日 20時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名/HOUSTON/ヒューストン

51350 VIETNAM JACKET (TIGER) / ベトナムジャケット



ブランド：HOUSTON(ヒューストン)





品番：51350



カラー：BLACK



サイズ： XL

着丈72cm

身幅63cm

肩幅49㎝

袖丈64㎝







※画像は178㎝65kgでXLサイズ(別カラー)着用



素材:コットン100%•裏地ポリエステル100%



状態 :新品未使用



◾️商品説明

明肉厚で丈夫なコットンツイルを使用したベトジャン。高級感のあるシルバーカラーの裏地を取り付け、着用時に滑りの良いスムーズな着脱が可能。ヴィンテージベトジャンの柄をイメージし、全体に大きくインパクトのある虎柄を採用。手振り風の刺繍で仕上げている。



・補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。



◾️ブランド紹介

HOUSTON「ユニオントレーディング(旧マキノ商事)」は日本で初めてオリジナルのフライトジャケットを生み出し、その後も数々の国内製ミリタリー商品を製造するミリタリーブランドです。

戦後の日本と共に歩み、昭和47年HOUSTONブランドが誕生しました。

その徹底したブランドポリシーのためには商品開発は怠らず、素材も自社で作るというこだわりで多くの人々を魅了してます。



#ワイパー #アメカジ #カジュアルワーク #ワーク #USコットン #デニムシャツ #ミリタリー #ミリタリーブランド





W00B11880 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヒューストン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HOUSTONヒューストン51350VIETNAM

JACKET

(TIGER)