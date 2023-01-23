『Christian Dior チェック ダブル テーラードジャケット N156【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 21分に出品され03月18日 20時 21分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 同ブランド他アイテムはコチラから↓



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#スプーキーのクリスチャンディオール

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑





スプーキーのメンズ全アイテムはこちら↓



↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#スプーキーのメンズ

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑





♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎



⚫︎商品説明⚫︎



Christian Dior クリスチャンディオール グレンチェック ダブル テーラードジャケット ピークドラペル





⚫︎サイズ⚫︎cm



着丈 71肩幅 48身幅 58袖丈 57





素人採寸の為多少の誤差ご了承下さいませ。









⚫︎状態⚫︎



右袖先汚れ箇所有

ネーム刺繍有





⚠︎古着商品の為写真にはうつらない使用感毛羽立ち汚れ等ある場合があります。古着商品に理解のない方の購入はお控えください。





♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎





♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎♠︎



"SPOOKY_TOKYO"では、

◉国内DCブランド

◉海外ラグジュアリーブランド

◉人気のアウトドアブランド

◉デザイナーズブランド

◉イケてるストリートブランド

などさまざまなブランドを

オシャレなあなたへお届けします







トラブル防止の為、ご購入いただく際は一度プロフィールをご覧いただきますよう、よろしくお願いします。





厳選されたアイテムを日々出品していきますので、

是非【フォロー】頂けたら嬉しいです。







では、コメント又は購入画面でお会いしましょう









SPPKY_TOKYO中の人 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Christian

Dior

チェック

ダブル

テーラードジャケット

N156