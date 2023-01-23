『★激レアデザイン★ Bally バリー パーカー スウェット Lサイズ グレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 16時 47分に出品され03月30日 16時 47分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即決オッケーです！



★激レアデザイン商品★



Bally バリー パーカー スウェット



サイズ L



写真の通り、目立った汚れはありませんが、ポケットの所に薄いシミがあります。元の色や模様からほとんど気にならないと私は思いますが、一応写真をご確認の上

ご購入ください。



カラー···グレー



カラー···ゴールド



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ★激レアデザイン★

Bally

バリー パーカー スウェット Lサイズ グレー