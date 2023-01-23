『★70s USA製 Jantzen セーター 無地 クリーム 生成り Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 18時 42分に出品され04月24日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s USA製のセーター/ニットです。



Brand: Jantzen

ジャンセン



1910年にアメリカのポートランドでニッティングカンパニーとして創業した「jantzen」。

今では、ニットやシャツなどヴィンテージ好きで知らない人はいない有名なブランドですが、元々は水着で人気を集めたブランドです。

タグに「ダイビングガール」女性がプールに飛び込む姿がデザインされています。



Date: 70年代



Material: 表記なし

(おそらくwool)





【素材】

ウール100%



【サイズ】表記L

肩幅 47

身幅 50

袖丈 62

着丈 65

平置きでの実寸になります。



【状態】

目立ったキズ汚れなし



ヨーロッパ古着

THE COUNTRY SQUIRE



ネック···クルーネック



カラー···ホワイト



素材···コットン



商品番号：068



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジャンセン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ★70s

USA製

Jantzen

セーター

無地

クリーム

生成り

Lサイズ