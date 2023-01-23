『taco bell チワワ Tシャツ 90s【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 20時 22分に出品され04月04日 20時 22分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 言わずと知れたタコベルの犬teeです。

90sオールスポーツかつXLでいいボディです。

コピーライトもしっかりついてます。



身幅 56cm

着丈 72cm

肩幅 58cm

袖丈 21cm



古着屋で購入後3回ほど着用しただけです。

汚れはとくにありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ taco

bell

チワワ Tシャツ 90s