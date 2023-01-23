『graphpaper ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 10時 44分に出品され03月30日 10時 44分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ブラック

素材(詰め物)···ダウン



状態は特に問題ないかと思います。



限定品の為、是非。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ graphpaper

ダウン