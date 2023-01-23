『EMODA ミディーフェイクファーコート グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 17時 33分に出品され04月10日 17時 33分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年ZOZOTOWNで購入し数回使用しました。

今季のものではありません。



特に汚れはありませんがクリーニングには出していないため理解の程よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エモダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ EMODA

ミディーフェイクファーコート

グレー