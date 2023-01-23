『マルチボーダージャガードワンピース Grace Class【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 31分に出品され04月03日 05時 31分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 インポートならではの独特のカラーや上質素材に心惹かれるサマーワンピース。フランス“DUTEL”(デュテル)社の程よい張り感のあるグログラン生地を贅沢に使用。

優しく淡いマルチボーダーに締め色を入れた、甘すぎない大人なカラーが目を惹きます。

上身頃はストライプ、スカートはボーダー状に切り替え、ウエストには共地ベルトをトッピング。

スクエアネックやくるみ釦を添えて、クラシカルなムード漂う一枚に。

スカート部分はタックを入れて贅沢に広がる優美なシルエットを表現しました。





[型番：0223231036]



カラー:ラベンダー



サイズ:36



性別タイプ:レディース



素材:（表地） 綿 65% ポリエステル 35% （裏地） ポリエステル 100%



原産国:日本



定価:¥58,300



着用回数2回の美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グレースクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ マルチボーダージャガードワンピース Grace

Class