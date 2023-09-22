『【美品】Apple iPhone 15 Pro ナチュラルチタニウム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 06時 06分に出品され04月22日 06時 06分に終了予定です。即決価格は57,040円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 iPhone 15 Pro ナチュラルチタニウム 256GB



充電ケーブル未使用、箱あり。

１年間使用したものです。



修理歴なし 水没歴無し

アクティベーションロック(iPhone探す)解除済み

初期化済み 最新アップデート（iOS 18.0.1です）



ケース使用、ガラスフィルム使用のうえ

1年間使用してました。



画面割れはありませんが目立たない細かな傷はございますので予めご了承ください。

上記の点に十分ご注意・ご理解・ご納得のうえ、購入をお願いいたします。





シリーズ: iPhone

機種名: iPhone 15 Pro

カラー: ナチュラルチタニウム

容量: 256GB

発売日: 2023-09-22

キャリア:SIMフリー

付属品···箱、ケーブル

バッテリー最大容量···89%



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 15 Pro



カラー···ナチュラルチタニウム



容量···256GB



バッテリー最大容量···85~89% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし