『トトロ 腕時計 レア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 11時 37分に出品され03月09日 11時 37分に終了予定です。即決価格は13,800円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昔買って何度か使用しておりました。

時計自体は止まっております。

今現在の動作確認はしておりません。

もう売ってないデザインです。

トトロが追いかけっこするように動きます。

傷や汚れは写真のとおりです。

コレクションにいかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: スタジオジブリ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ トトロ 腕時計 レア