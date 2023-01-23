『YOASOBI ハルジオン Halzion L/S Tee グッズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 27分に出品され03月07日 08時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10000→9000円にお値下げしました！！！！！





初期の頃のグッズでレアです！！！！！

もう販売されていないものになります！！！！！





新品未使用未開封！！！！！

ホワイトでMサイズ。





コットンを加工し、シルケット風に仕上げたロングスリーブTシャツ。

フロントには”YOASOBI”のプリント、背面には「ハルジオン」をイラストプリントしたオーバーサイズのロングTシャツ。

●着用サイズ

Ayase：L

ikura：M



【サイズ】

[M]身丈73/身幅51/肩幅53/袖丈54(cm)



【素材】

コットン100％





#YOASOBI #グッズ #LIVE #ハルジオン





ジャンル···国内アーティスト



国内アーティスト···YOASOBI



アイテム種別···アパレル 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用