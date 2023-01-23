『美品 BAGUTTA THE SHACKET ファティーグジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 38分に出品され03月18日 13時 38分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BAGUTTA THE SHACKET シャツジャケット ファティーグジャケット です。

似たものを購入したため断捨離で出品致します。

元々洗いがかかった雰囲気のある商品です。

使用回数少ない美品です。

SIZE 40 15 3/4



肩幅 約46cm

着丈 約72cm

身幅 約58cm

袖丈 約66cm





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【ブランドの特徴】

BAGUTTAは高品質な素材と洗練されたデザインで知られるブランドです。このシャケットは、カジュアルでありながらもエレガントな印象を与えます。



【モデルの特性】

THE SHACKETは、シャツとジャケットの中間のスタイルで、軽やかさと温かさを兼ね備えています。長袖で、季節を問わず着用可能です。



【実用性】

2つのポケットがあり、実用性も高いです。様々なコーディネートに合わせやすいです。



- ブランド: BAGUTTA

- モデル名: THE SHACKET

- 色: 洗いがかかったブラック

- 袖の長さ: 長袖

- ポケット数: 2

- デザイン: シャケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



柄···無地



カラーデザイン···ボタンダウン(BD) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バグッタ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

BAGUTTA

THE

SHACKET

ファティーグジャケット