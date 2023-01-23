『23AW comoli リファインウール ダブルジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 22時 23分に出品され03月09日 22時 23分に終了予定です。即決価格は27,540円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMOLI 23AWリファインウールダブルジャケット



定価 90,200円（税込）



品番 Y03-01008



素材 ウール100% 袖裏キュプラ100%



カラー チャコール



サイズ 3 着丈73.5 身幅57.5 肩幅48 袖丈61





着用回数も5回未満で美品かと思います。



#comoli

#コモリ

#ジャケット

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 23AW

comoli

リファインウール

ダブルジャケット