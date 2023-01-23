『マルチクイック7 ブラウン braun ハンドブレンダー フードプロセッサー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 48分に出品され03月11日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 料理をしようと一念発起し、購入しましたが

結局ほとんど料理をせず、倉庫に眠らせていたため出品します。

ほとんど使用しておりませんが(一部部品に関しては未使用ですが)、小傷等あります。

箱意外の付属品は、全て付属しております。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ブラウン