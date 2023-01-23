『X600 au SIMフリー AQUOS sense 6s SHG07【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 21時 02分に出品され03月17日 21時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■値引き交渉不可■

〜〜商品詳細〜〜



X600 au SIMフリー AQUOS sense 6s SHG07

外装ランク：A

容量: 64GB

付属品:なし

IMEI:353681650333883（利用制限◯）

商品の状態：

バッテリーの状態: 良好

※万が一ネットワーク利用制限がかかり赤ロムになった場合、赤ロム永久保証をおつけしておりますので全額返金いたします。

ジャンク商品はいかなる理由でも保証対象外となりますので

ご理解の上、ご購入をお願い致します。



※小さなキズや液晶の不良は光の反射によって映らない場合もございます。

※中古品の為、基本的に画面・外装キズ【なし】という表記はしておりません。

画面などにキズがない状態でも【ほぼなし】という表記をしています。



簡単な動作確認しか行っておりません

お問合せ頂いても分かりかねる事もございます。





〜〜SIMフリーについて〜〜



SIMフリーもしくはSIMロック解除済み品につきましては電波帯等により全てのSIMがご利用できるとは限りません。

使用可能端末かは予めご契約会社へご確認をお願い致します。





〜〜商品保証〜〜

初期不良の返品対応はプロフィールにて記載しております。

バッテリーは消耗品の為、保証内容には含まれません。

ジャンク商品はいかなる理由でも保証対象外となります。



その他不明点ございましたらコメントにてお聞きください。



※撮影で使用しているスタンドは商品には含まれておりません。





シリーズ···その他 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり