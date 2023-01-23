『✨美品✨希少PRADA 三角ロゴ ナイロン チェーン リュック 白タグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 22時 09分に出品され03月22日 22時 09分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^)



PRADAの珍しいゴールドチェーンタイプのリュックになります。

■ブランド：PRADA



■アイテム：三角ロゴナイロン&チェーンバックパック リュック



■サイズ

横25cm

縦26.5cm

マチ 12cm

※若干の誤差はご容赦下さい



■色：ダークブラウン 茶



■購入場所：大手リサイクルショップ(鑑定済)





■付属品：なし



■状態

ナイロン素材の為若干のシワはございますが、ナイロン部分に変色や色褪せはなく、角スレ等目立った傷や汚れはございません。

美品になります。



内側は目立った傷や汚れはなく綺麗です。内ポケットに白タグあり。





まだまだお使い頂けるバッグではございますが、中古品にはかわりございませんので神経質な方はお控え下さい。



ご不明な点やご質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨美品✨希少PRADA

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リュック

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